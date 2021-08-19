Cüzdanı Bulununca Çok Mutlu Oldu

Cüzdanı Bulununca Çok Mutlu OlduÇankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü buluntu cüzdanı sahibine teslim etti.

Cüzdanı Bulununca Çok Mutlu Oldu

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü buluntu cüzdanı sahibine teslim etti. Aşağı Yanlar köyüne kayıtlı Celalettin Uludağ, cüzdanında parasını, kartlarını ve kimliğini görünce çok mutlu oldu.

Küçük Sanayi yol kenarında bir esnaf tarafından bulunarak Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen cüzdan, sahibine ulaştırıldı. Çankırı Aşağı Yanlar köyünden traktörü ile Küçük Sanayiye gelirken pantolonunun cebinden cüzdanını düşüren Celalettin Uludağ, kendisine gelen telefon ile mutlu oldu. Cüzdanını almak üzere Belediyeye gelen Uludağ, buluntuyu tutanak ile teslim alarak bulup getiren kişiye ve Belediye yetkililerine teşekkür etti.

Haber tarihi: 2021-08-19 Son eklenen 10 haber: Başkan Esen Çalışmaları Markaja AldıBelediyenin Kültür Gezileri BaşladıMarket Denetimleri Devam EdiyorÇankırı, Er Meydanında Üçüncü Oldu Çankırı Zabıtası Vatandaşa Bilgilendirici Broşür Dağıttı "Zeki Babadağ Ses Yarışması" Başvuruları 16 Ağustos'ta Başlıyor Resmi Kurumlara Asfalt DesteğiÇankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiÇankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip Desteği Çankırı Belediyesi Çocuklara Şehri Tanıttı

Kaynak: Habermetre