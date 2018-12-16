Çuvala doldurulup ölüme terk edilen tavukları yoldan geçen genç kurtardı

Çuvala konularak ölüme terk edilen tavukları tesadüfen fark eden genç, tavuklardan dördünü kurtarmayı başardı

SİVAS - Çuvala konularak ölüme terk edilen tavukları tesadüfen fark eden genç, tavuklardan dördünü kurtarmayı başardı.

Sivas'ın Gürün ilçesi Suçatı mahallesinde Aytekin Derebağı isimli genç mahalle dışında arazide kar altında kalmış ağzı bağlı bir çuvaldan sesler geldiğini fark etti. Çuvalın ağzını açan genç çuvalın içerisinde biri ölü 4 tanesi ise yarı baygın vaziyette tavuklar olduğunu gördü. Derebağı sağ kalan tavukları evine götürüp besledi ve ısınmalarını sağladı. Derebağı, tavukları çuvala koyarak ölüme terk eden kişiyi vicdansızlık ile suçladı.