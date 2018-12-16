Çuvala Doldurduğu Tavukları Ölüme Terk Etti

Sivas'ın Gürün ilçesinde çuvala konularak ölüme terk edilen tavukları tesadüfen fark eden genç, tavuklardan dördünü kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi'nde Aytekin Derebağı (24) isimli genç, mahalle dışında arazide kar altında kalmış ağzı bağlı bir çuvaldan sesler geldiğini fark etti. Çuvalın ağzını açan genç, çuvalın içerisinde biri ölü, 4 tanesi ise yarı baygın vaziyette tavuklar olduğunu gördü. Sağ kalan tavukları evine götüren genç, besleyip ısınmalarını sağladı. Aytekin Derebağı, tavukları çuvala koyarak ölüme terk eden kişiyi vicdansızlıkla suçladı. - SİVAS