Çüngüş'te filyasyon ekibine saldırı: 1'i başhekim 3 yaralı
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Çüngüş'te filyasyon ekibine saldırı: 1'i başhekim 3 yaralı

17.11.2020 22:12 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:16
Çüngüş'te filyasyon ekibine saldırı: 1'i başhekim 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde bir grup, koronavirüs tedbirleri gereği yasak olan taziyeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırdı.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde bir grup, koronavirüs tedbirleri gereği yasak olan taziyeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırdı. Saldırıda biri başhekim olmak üzere bir doktor ve bir de sağlık memuru yaralandı. 

Çüngüş ilçesinde, iddiaya göre filyasyon ekipleri bir eve kontrol için gittikleri sırada aynı sokakta bir evin önünde taziye yapıldığını gördü. Bunu fotoğraflayan ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ın talimatıyla güvenlik güçleri eve giderek, pandemi nedeniyle taziyenin yasak olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taziye sonlandırıldı. Bu duruma sinirlenen bir grup, akşam saatlerinde filyasyon ekiplerin kullandığı aracın önünü keserek taziyeyi fotoğrafladıkları öne sürülen Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Bahadır ile bir doktor ve sağlık memurunu darbetti. Grup daha sonra olay yerinden kaçarken, aldıkları darbelerler yaralanan filyasyon ekibine ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. Ekip, saldırganlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent BOZTEPE

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