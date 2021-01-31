Cüneyt Özdemir 'Hangisi daha yakışıklı?' anketi yaptı, çıkan sonuç Ertuğrul Özkök'ü üzdü

Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından başlattığı "Hangisi daha yakışıklı?" anketi ile sosyal medyada ses getirdi. Anketi sosyal medya hesabından "Aralarına 'heteroseksüel erkek kıskançlığı' giren iki ünlü arasından hangisi daha yakışıklı anketime hoş geldiniz :)))" notuyla paylaşan Özdemir, kendisiyle birlikte Orhan Pamuk, Ertuğrul Özkök ve Rasim Ozan Kütahyalı'yı seçenekler arasında gösterdi.

Cüneyt Özdemir

RASİM OZAN KÜTAHYALI AÇIK ARA ÖNDE

Yaklaşık 20 bin kişinin oy kullandığı ankette Rasim Ozan Kütahyalı yüzde 46'yla birinci, Cüneyt Özdemir yüzde 36'yla ikinci, Orhan Pamuk yüzde 10'la üçüncü sırada yer alırken Ertuğrul Özkök ise yüzde 6'yla dördüncü sırada konumlandı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK: SONUÇLARA İTİRAZ EDECEĞİM

Son sırada yer alan gazeteci Ertuğrul Özkök, söz konusu anketi Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesine taşıdı. Özkök yazısında, "Önceki günün güzel haberi şuydu: Ben Orhan Pamuk'la aramda siyasi bir mesele var sanıyordum. Meğer bir 'heteroseksüel kıskançlık' meselesi varmış. Ama dünün haberi kötüydü. Cüneyt Özdemir kalktı, 'Hangisi daha yakışıklı' diye Orhan Pamuk'la beni gerçek yarışmaya soktu. Bu arada seçenekler arasına kendisini ve ROK'u da koydu. Yazıyı yazdığım sırada ROK yüzde 48'le açık ara birinci sırada gidiyordu. Onu yüzde 38'le Cüneyt Özdemir izliyordu. Orhan Pamuk'la ben ise çok gerilerde nal topluyorduk. Pamuk yüzde 10, ben yüzde 6 oy almıştım. Sandık sonuçlarına itiraz edeceğim. Eminim, 'Bir şey yoksa bile mutlaka bir şeyler olmuştur" ifadesini kullandı.