Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?
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Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?

27.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:33
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?

İBB'nin İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifinin UKOME toplantısında reddedilmesinin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nun soruna çözüm bulamadığını belirten Özdemir, "5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Avrupa Birliği'nde ne yapacaksın?" dedi.

İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" UKOME toplantısında reddedildi. Ekrem İmamoğlu, ulaşıma dair projesinin rafa kalkması sonrası eleştiri oklarının hedefindeydi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında İmamoğlu'nu soruna çözüm bulamamak, siyaset üretememekle eleştirdi. Özdemir, Twitter hesabından videoyu "Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki ilk yenilgisini nasıl aldı?" başlığıyla paylaştı.

"İMAMOĞLU'NUN KAFASINDA CUMHURBAŞKANLIĞI VAR"

İstanbul'da taksilerin kangren olduğunu belirten Özdemir, İmamoğlu'nun bir projeyle soruna el attığına değinerek, konuşmasına şöyle devam etti:

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"Oylama yapıldı 'hayır' çıktı. Kardeşim bu İstanbul'un problemi mi problemi. AK Parti önüne çelme takmak istiyor mu istiyor. Adamlar seçimi yenilettiler yendi. Bunu mu çözemeyecek? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun kafasının arkasında ne var? Biliyoruz ki cumhurbaşkanlığı var.

"MESELE ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEK"

Sen şimdi İstanbul'da 5 tane galericiyle baş edemiyorsun. Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın, Ortadoğu'da ne yapacaksın Avrupa Birliği'nde ne yapacaksın? Şimdi bakıyorsunuz mesela Mansur Yavaş Ankara'da destan yazıyor. Orada engellemiyor mu AK Parti. On katı engelliyor. Ama mesele çözüm üretebilmek. Siyaset dediğin bu."

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