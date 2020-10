Cüneyt Özdemir'in asistanı Alexandra Arzat, kendisinden 22 yaş büyük olan Başak Puruk ile evlilik kararı aldı

Cüneyt Özdemir'in 23 yaşındaki asistanı Alexandra Arzat 45 yaşındaki Ekşi Sözlük CEO'su Başak Puruk ile evlilik kararı aldı. Aralarındaki yaş farkından dolayı çok konuşulan çiftten Arzat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aşkını bir kez daha ilan etti.

Sözlük'te 'Kanzuk' olarak tanınan CEO Başak Purut ile CNN Türk muhabiri Alexandra Arzat'ın evlenecekleri haberi gündeme bomba gibi düştü. Çiftin arasındaki 22 yaş farkı ise en çok konuşulan konu oldu.

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Purut tarafından evlilik teklifi alan Arzat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda tanıdığım en akıllı, düşünceli ve en önemlisi kalbi güzel insana evet dedim. Bana baktığında gözlerinin içinin gülmesine bayılıyorum. Hala inanamıyorum. Kalbin kalbime değiyor ve her gün daha güzel bir insan yapıyorsun beni. Seni çok seviyorum" dedi.

SEVGİLİSİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

İlişkisinin kısa sürede gündem olduğunu görünce Ekşi Sözlük'te bir yazı paylaşan Arzat, şu ifadeleri kullandı: "Başak hayatımda tanıdığım en akıllı, düşünceli ve en önemlisi kalbi güzel insan. Sevdiği şeylerden bahsederken veya sevdiği insanlara bakarken gözlerinin içi o kadar güzel güler ki içiniz sımsıcak olur. Çok yapıcıdır; kalp kırmaz, yanlışlıkla kırsa bile gurur yapmaz sarılmasını bilir. Haklı olduğunda bile karşındakine hak vermek için sebepler arar. Her zaman anlatacak güzel bir hikayesi vardır ve en kötü anınızda bile sizi güldürmesini bilir. Kelimelerle arası çok iyi değildir fakat bir bakışıyla hemen anlatır demek istediğini. "Kalbim" hayatıma girdiğinden beri hayat çok daha yaşanılası, renkler çok daha parlak. Sanki ömrüme iki farklı hayat sığdırdım; biri bitti diğeri Başak'la başladı ve ben hayatımın geri kalanı için sabırsızlanıyorum."

"YAŞ FARKIMIZ ÖNEMSİZ"

"Başak Purut, 24 senelik hayatımda beni mutluluktan ağlatan tek insan; birlikte çok güzeliz. Bizi tanımayan, ilişkimizi bilmeyen, bir kez olsun yan yanayken ne kadar mutlu olduğumuzu görmemiş ve birbirimize nasıl aşık olduğumuzu hissetmemiş insanların sözleri tıpkı aramızdaki yaş farkı gibi önemsiz. Seni sevdiğimi anladığım günden beri tek düşündüğüm sensiz ne kadar eksik olduğum ve beni nasıl güzel tamamladığın. "Biz" olmayı çok seviyorum. Hayatımın sonuna dek seninle just the two of us dinlemek ve gülmekten yanaklarımızın ağrımasını istiyorum. Hayat arkadaşım, dostum, sırdaşım, sevgilim, sirelis, kalbim; iyi ki sensin. seni çok seviyorum."