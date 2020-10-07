Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da kimi canlandıracak? Cüneyt Arkın'ın rolü ne olacak? Dizideki ismi nedir? Aksakallılar kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu bugün başlayacak. Diziye yeni katılan oyunculardan birisi de efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dır. Peki Cüneyt Arkın dizide kimi canlandıracak? Hangi rolde oynayacak? Dizideki ismi ne olacak? Tüm detaylar haberimizde...

Kuruluş Osman dizisine yeni katılan oyunculardan olan Cüneyt Arkın'ın rolü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Cüneyt Arkın hangi karakteri canlandıracak? Aksakallıların baş karakteri Cüneyt Arkın mı olacak? Osman Bey'in yeni yoldaşı kim olacak?

KURULUŞ OSMAN CÜNEYT ARKIN KİMİ CANLANDIRACAK?

Diziye yeni katılan Cüneyt Arkın " Aksakallılar Lideri " rolünde Osman Bey'in yoldaşını canlandıracaktır. Kuruluş Osman'da yeni sezon 28. bölümden itibaren Aksakallıların Lideri olarak usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı izleyeceğiz.

Cüneyt Arkın - Aksakallıların Reisi

AKSAKALLILAR KİMDİR?

Aksakallılar veya Aksaçlılar, İhtiyarlar heyeti gibi isimlerle bilinen Türklerin en eski teşkilatıdır. Türklerin kaderine yön vermeye çalıştığı söylenen bu teşkilat "Aksakallılar" olarak bilinmektedir. Bazı kaynaklarda "Börü Budun" olarak da bilinmektedir.

Kısacası Türk tarihine yön veren en etkili kişiler Aksakallılar olarak bilinmektedir. Aksakallıları Dirişil Ertuğrul dizisinde de görmüştük. Orada da Ertuğrul Bey'e çok yardımları olmuştu. Aynı şekilde Kuruluş Osman dizisinde de Osman Bey'e en çok yardım sağlayacak teşkilat Aksakallılar olarak bilinmektedir.

AKSAKALLI NEDİR?

Aksakallı, Türk halk kültüründe ihtiyar adam. Değişik Türk dillerinde Akhagallı, Ağsagallı, Aksahaltı olarak söylenir. "Göksakallı" tabiri de kullanılır. Yaşlı adam, dede. Bir yörenin tanınmış en yaşlı erkeği. İyi niteliklere sahiptir. Ayrıca anlatılarda iyicil özellikler taşıyan yaşlılar ve dedeler için kullanılır. İnsanların zor anlarında yardımlarına koşar. Bu nedenle İslamiyet sonrası bazı söylencelerde Hızır Peygamber ile özdeşleşmiştir. Ulu Kayın ağacından inip çocuklara yardım eder ve ad verir. Göksakallı ihtiyar birdenbire belirir ve birdenbire kaybolur. Ak veya gökçe giysilidir. Ak-boz atlıdır. Çevgen denilen hayvan başlı bir asa taşır. Çevgen aynı zamanda kutlu oyun olan ciritin diğer adıdır. Yaşından beklenmeyecek kadar güçlüdür. Tasvir edilirken "altın sakallı" mecazı kullanılır. Verdiği elmayı kendileri yiyen kısır karı kocanın çocukları, elmanın kabuğunu yedirdikleri atlarının da yavruları olur. Bazen Aksakallı tabiri Eren ile eş anlamlı kullanılır. Sogotoh destanında Sabıya Bay Toyun ve Sabıya Bay Hotun adlı bir ihtiyar karıkocanın adı geçer. Bunların ömürlerinin sonunda duaları kabul edilerek bir erkek çocukları olur. Kadınlar için Aksaçlı tabiri kullanılır.

Aksakallı Koca veya yalnızca Koca sözcüğü de benzer bir anlamı ifade eder. Türk halk kültüründe Bilge Kişi demektir. İnsanlara yol gösteren, bilgelik ve hikmet sahibi kişilerdir. Farsça anlam benzeşimi ve Türkçenin yapısını da uygun olan ses değişimi ile "Hoca" haline gelmiştir. Örneğin Nasreddin Hoca. Karı-Koca tabirindeki her iki kelimede yaşlılık ve tecrübe içerir. Karımak ve Kocamak fiilleri ihtiyarlamak demektir. Ozan kelimesiyle aynı kökten gelen Ozon'un ise yaşlı/bilge anlamına gelmesi önemli bir ayrıntıdır. Yaşlı, görmüş geçirmiş demektir.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır (d. 8 Eylül 1937), Türk sinema oyuncusu, senarist, yapımcı, yönetmen. Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.