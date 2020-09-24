Cüneyt Arkın filmleri? Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi nedir? Cüneyt Arkın aslen nerelidir?

Türk sinemasının ve yeşilçamın jönü, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yakışıklı, dikkat çeken ve sevilen oyuncularından Cüneyt Arkın, yıllar yılı yer aldığı projeler ile hep adından söz ettirdi. Peki, Cüneyt Arkın aslında kimdir? Cüneyt Arkın'ın gerçek adı nedir?

1937 yılında eylül ayında doğan asıl ismi Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt arkın aslen Eskişehir, Karaçay'lıdır.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, Türk sinema oyuncusu, senarist, yapımcı, yönetmen. Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Kendisi aslen bir Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olan Batur daha sonra ise sinemaya ilgi duydu.

CÜNEYT ARKIN'IN SİNEMA KARİYERİ

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çeviren Arkın, 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yeri vardır.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi. Uzman sporcu unvanına sahip olan Arkın, oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır.

2009 senesinde omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

CÜNEYT ARKIN'IN ÖZEL HAYATI

1964 senesinde yapmış olduğu evlilikten bir kızı, Filiz Cüreklibatır doğdu. Ancak bu evliliği kısa sürdü. 1968 yılında boşandı. 1970 yılında ise hayatımın aşkı dediği Betül Cüreklibatır ile evlendi. Bu evliliktenKaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır.

Bir dönem alkolizm tedavisi gören Cüneyt Arkın, bu alışkanlıklarından tamamen sıyrıldı ve artık bağımlılıklarla ilgili konferanslar vermektedir.

CÜNEYT ARKIN'IN SİYASİ YAŞAMI

Cüneyt Arkın 2002 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim adamı, aydın ve sanatçının katıldığı İşçi Partisi Hükümeti'nde Göreve Hazırız kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.

ÖLÜMSÜZ – 1982

Ali, işlemediği bir suç yüzünden 15 yıl hapis yatmıştır. Hapisten çıktığı zamansa ailesini dağılmış ve kötü yola sapmış görür. Kızı batakhaneye düşerek morfinman olmuş, oğlu ise para için yasa dışı, karanlık işlerle uğraşmaktadır. Talihsiz baba bir yandan dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışacak, bir yandan da kendisini ve ailesini felakete sürükleyenlerden intikam almaya başlayacaktır.

DÜNYAYI KURTARAN ADAM - 1982

Çetin İnanç'ın artık dünya çapında üne kavuşmuş fantastik filmi Dünyayı Kurtaran Adam, iki kahraman Türk pilotunun uzaylılara karşı mücadelesinin öyküsünü hiçbir devamlılık, mantık ve estetik kaygısı gütmeksizin anlatıyor. 70'lerin Yeşilçam'ının Hollywood bilim kurgu öykülerinin düşük bütçeyle adapte edilmesiyle oluşan fantastik filmler geleneğini 'mükemmelliğe' taşıyan 1982 tarihli yapım son yıllarda tüm dünyada 'trash' film meraklılarının gözdeleri arasında girdi.

Dünyayı Kurtaran Adam'ın başında Star Wars'dan alınan sahneler eşliğinde bir anlatıcının sesinden filmin nasıl bir gelecek kurgusu içinde geçeceğine dair ipuçları verir. Birbiriyle çelişen, çoğunlukla anlamsız ve bozuk cümlelerle ifade edilmiş gelecek tasvirlerinin hemen ardından dünyayı bilinmeyen güçlere karşı savunmakta olan iki kahraman Türk savaşçı Cüneyt Arkın ve Aydemir Akkaya'yı uzay araçlarının içinde görürüz.

Uzay araçları hasar gören Akkaya ve Arkın terk edilmiş görünen bir gezegene - burunları bile kanamaksızın - düşerler. Kendilerine saldıran gladyatörlere karşı Raiders Of The Lost Ark'ın müziği eşliğinde kahramanca bir savaş verdiklerinde artık Dünyayı Kurtaran Adam'ın benzersiz bir fantastik yapım olduğuna hem fikirizdir. Bu film için dünyada Shocking Videos etiketi altında pazarlanan ve Türk Star Wars'u tabiri kullanıldı.

PARAMPARÇA – 1985

Cemil ile Tayfun, yakın arkadaş olan iki adamdır. Patronunun kızı olan Çiğdem ile sorunlu bir ilişki yaşayan Tayfun, ilişkisine daha fazla devam etmek istemez. Çiğdem'den ayrılan Tayfun, Cemil'in yanına taşınır. Cemil de bu sırada kısa bir süre önce tanıştığı Ümran ile bir ilişki yaşamaktadır. Cemil ile Tayfun'un aynı çatı altında yaşamaya başlaması, geçmişte yaşanan ve ikisinin arkadaşlığını tehlikeye atacak olan olayların gün yüzüne çıkmasına neden olur.

GÜLÜN BİTTİĞİ YER – 1999

12 Eylülün karanlık darbe dönemini ve o zamanlarda yapılan işkenceleri anlatan filmde gözaltına alınıp günlerce süren işkence seanslarından sonra suçlu olmadığı anlaşılarak serbest bırakılan bir gencin dramı aktarılıyor. Genç, serbest bırakıldıktan sonra, trenle kasabasına dönmektedir. Bu geri dönüş sırasında 'geri-dönüşlerle' gençin nişanlısı ile tanışmasından serbest bırakıldığı güne kadar yaşadıkları gösteriliyor. Genç, işkence sırasında kendisini kaybetiğini hatta erkekliğinin de elinden alındığına inanmaktadır. Bu yüzden nişanlısına dönmekten korkmaktadır. Bu hesaplaşmalarla devam eden film, etkileyici bir dönem filmi. Filmin aynı adlı şarkısını yapan Haluk Levet'in video klibi de uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

ÇILGIN DERSANE – 2007

Hadi Bey, Özlem Dersanesi'nin cin fikirli sahibidir. İflasın eşiğindeki dersanesini kurtarmak için akıllara durgunluk veren bir plan hazırlar. Promosyon olarak tatil vaat ettiği öğrenci ve öğretmenleri, dersaneler arasındaki yarışmadaki büyük para ödülünü kazanmak için var güçleriyle çalışmaları gerekmektedir. Çünkü öğrencilerin bu yarışmadaki performansları aynı zamanda dersanenin kaderini belirleyecektir. Mustafa Topaloğlu gibi delişmen karakterlerin de hayat verdiği bu eğlenceli yapımda başrolde Cüneyt Arkın gibi Türk sinemasının yaşayan en büyük efsanesi yeralıyor.