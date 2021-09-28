Çumra'da kadınlara yönelik HEM kursları açıldı - Haberler
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Çumra'da kadınlara yönelik HEM kursları açıldı

AA / Mehmet Berat Bayındır - Haberler | Güncel
Çumra'da kadınlara yönelik HEM kursları açıldı

Çumra'da kadınların el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları için Çumra Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurslar düzenleniyor.

Çumra'da kadınların el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları için Çumra Belediyesi, İşkur ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurslar düzenleniyor.

Kurs faaliyetleri hakkında bilgi veren Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, halı dokumacılığı ve çini sanatı üzerine uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda kursiyerlerin hem sosyalleştiğini hem de becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürdüklerini söyledi.

İnsanlığın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Çatalhöyük'teki neolitik döneme has yaşantıya ait motiflerle işlenen çini ve halılar oldukça ilgi gördüğünü ifade eden Candan, amaçlarının, Anadolu'nun kültürel mirası Çatalhöyük'ü kadınların el emeği ile yaşatma ve bu eserleri sergi yolu ile tanıtmak olduğunu belirtti.

Çumra'da kadınlara yönelik önemli çalışmaları hayata geçirmeye başladıklarının altını çizen Candan, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi de Halk Eğitimi Merkezimiz ve İŞKUR ile ortaklaşa yürüttüğümüz kurs faaliyetlerimiz. Proje kapsamında Çumra'da geleneksel el sanatlarına meraklı olan ve bu sanatı icra etmek isteyen kadınlarımıza böyle bir imkan sunmak istedik. Kurslarımızdan genellikle öğrenci ve ev kadınları faydalanmakta. Kursiyerlerimize İŞKUR tarafından destek veriliyor ve bu destekle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Çumra'da ev kadınları hem meslek öğrenip hem de ev ekonomilerine katkı sunarken, kültürel mirasımız Çatalhöyük'e ait sosyal yaşamdan bugünlere gelen izler geleneksel el sanatlarımızdan çini ve halı dokumacılığında hayat buluyor. Çatalhöyük gibi bir kültürel mirasımızı kadınlarımızın el emeği ile buluşturduğumuz eserlerden tanıtım amaçlı sergi ve çeşitli organizasyonlar düzenlemeyi planlıyoruz."

Çumra'da kadınlara yönelik HEM kursları açıldı

Çumra'da kadınlara yönelik HEM kursları açıldı

Çumra'da kadınlara yönelik HEM kursları açıldı

Çumra'da kadınlara yönelik HEM kursları açıldı

AA / Mehmet Berat Bayındır - Son Dakika Haberleri
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