Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji ve Kadın Sempozyumu

02.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:37

Cumhuriyet Üniversitesinin Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan Hanımefendi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, "Teknoloji ve Kadın Sağlığı' ile ilgili konuşmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Lisans öğrencileri mini konser verdi.

Sempozyumun açılış konferansını Yazar, Davranış Bilimcisi Pınar Holt 'Teknoloji Çağında Anne Olmak' başlığıyla verdi. Pınar Holt sunumuna Mevlana'nın bir sözünden örnek vererek başladı. 'Geminin yüzmesi için, suya ihtiyaç vardır. Ama su, geminin içine girerse, onu batırır. Yani gemiyi taşıyan su, onu batıranla aynıdır ve hatta ağacı kesen baltanın sapı da ağaçtandır. İşte bizlerde teknolojiyi kullanırken bu metaforları göz önünde tutarak değerlendirebiliriz. Teknoloji, büyük bir yelpaze ve hayatımızın bir parçası ama bize hizmet etmeyi bırakıp bizi yönetmeye başladığı noktada gemi su almaya başlıyor demektir.'

Pınar Holt konuşmasının devamında katılımcılara, 'İnternet başında yalnızca bir kaç dakika diyerek daha uzun saatler harcanıyor ise, bel, boyun, baş ağrıları gibi sağlık problemleri yaşanılıyor ise, internete girmek için, yemek öğünlerinden, derslerden ya da arkadaş görüşmelerinden ödün veriliyor ise, birilerini dinlerken yada bir şeyler okurken anlamakta zorlanılıyor ise yada insanlara karşı çabuk öfkeleniyor ise biz uzman desteği ile kontrollü teknoloji kullanımını sağlamamız gerekebilir' ifadelerini kullandı.

Daha sonra Panel Başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın'ın yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin 'Dijitalleşmenin Aile İçi İletişime Etkisi' konulu sunumu ile Psikolog Serap Katı'nın 'Dişital Bağımlılığın Kadın psikolojisine Etkisi' konulu sunumlarını yaptılar.

Son alarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Kocaöz 'Kozmetikler ve Kadın Sağlığı' konulu konferans gerçekleştirdi.

Katılımcı konuşmacılara ve organizasyon komisyonuna teşekkür pilaketlerinin verilmesi ardından sempozyum sona erdi.

Kaynak: Bültenler