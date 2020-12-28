- Cumhuriyet Üniversitesi bu yöntemle kelliği önleyecek

- Cumhuriyet Üniversitesi bu yöntemle kelliği önleyecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı hastalara PRP yöntemiyle saç tedavi hizmeti vermeye başladı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı hastalara PRP (Platelet Rich Plasma) yöntemiyle saç tedavi hizmeti vermeye başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tosun, 3 aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığını, günde 50-60 hastaya hizmet verdiklerini ve saç tedavisinde PRP yönteminin önemine değindi.

"Saç dökülmesinin birçok nedeni var"

Dr. Öğr. Tosun, saç dökülmesinin birçok nedeni olduğunu söyleyerek, "Bizim hastalara önerilerimiz mutlaka doktor kontrolü olan yerlerde tedavilerini yaptırsınlar. Farklı alanlara yönelmesinler. En azından saç dökülmesinin nedenleri nedir? Tedavisi neler olmalıdır? Bunları araştırıp baksınlar. Hastalarımızın farklı illere gidip büyük ücretler ödüyor. Biz burada bu hizmeti kaliteli bir şekilde veriyoruz. Bizim burada yaptığımız tedavi saç dökülmesinin ardından hemen hastaya teşhis konup tedaviye başlanmasıdır. Eğer saçlar dökülmüş ise bu durumda da saç ekimlerine kadar giden bir süreç söz konusu. Saç dökülmesinin birçok nedeni var. Bunlar stres, genetik nedenler, vitamin eksikliklerinin yanı sıra enfeksiyon hastalıkları da saç dökülmesine neden olabiliyor. Ayrıca Covid-19 hastalığı da dökülmeye neden olur." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Tosun konuşmasının devamında, "PRP tedavisi uyguladığımız hastamız Ümit Bey bize saç dökülmesi şikayeti ile geldi. Hastamıza 4 saat PRP, 4 saat Mezoterapi gibi uygulama yapacağız; toplam 8 saat olacak bu tedavi süreci. 3 ayda bir ilave tedavimiz olacak. Böylelikle saç dökülmesini azaltmış olacağız. Tedavinin yanı sıra tabi vitamin ve monoksitin spreyler gibi ek ilaçlarla da takviyede bulunuyoruz. Bu şekilde takip ve tedavilerimiz devam ediyor." dedi.

"Tedavi olmaya başladıktan sonra saçlarımda dökülme durdu"

PRP tedavisi gören Ümit Resul Atalay, tedavi olmaya başladıktan sonra saçlarındaki dökülmenin durduğunu belirterek, "Şarkışla'dan geliyorum. Bir senedir erkek tipi saç dökülmem vardı. PRP yöntemini deniyorum. İki haftada bir kontrol olacağım inşallah. Şu an tedaviden dolayı kafamda hafif bir karıncalanma var, uyuşukluk var. PRP yöntemiyle tedavi olmaya başladıktan sonra saçlarımda dökülme durdu. Hatta bazı kökler çıkmaya başladı. Mustafa Tosun hocam bizimle çok iyi ilgilendi. Kendisine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT