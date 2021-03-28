Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
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Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

Doğum günü kutlamasında başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti
Doğum günü kutlamasında başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti
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Yozgat'ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 24 Mart'ta doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Sorgun ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından 28 yaşındaki Savcı Salkım, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 3 gün süren yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Salkım, akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Yozgat'ın Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyü olan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Bulak'ta toprağa verildi. Kılınan cenaze namazı esnasında anne Rahime Salkım gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürülen tabuta, ilk omuz veren ise baba Ramazan Salkım oldu. Cenazeye ayrıca Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet, Yozgat Başsavcısı Hasan Uçak da katıldı. - ANKARA

Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
Son dakika gündem: Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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