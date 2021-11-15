VAN (İHA) - Cumhuriyet döneminde kalan lise, halk kütüphanesine dönüştürüldü

Van halk kütüphanesinde sona doğru

VAN - Van Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet dönemi binalarından olan Endüstri Meslek Lisesi binası, onarılarak halk kütüphanesine dönüştürüyor.

Van'da Cumhuriyet döneminden bu yana ayakta kalan ikinci bina olan Endüstri Meslek Lisesi binası, ilk etapta müzeye dönüştürülmek için onarılmaya başlandı. Ancak Van müzesinin hizmete girmesi ve kütüphaneye olan ihtiyaçtan dolayı binanın müze projesinden vazgeçildi. Van Büyükşehir Belediyesi tarihi yapıyı bu kez halk kütüphanesi olarak tasarladı. Onarım çalışmaları tamamlanan bina, kütüphane projesi olarak yakında hizmete açılacak.

"Müze projesinden vazgeçildi"

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da tarihi yapının yok denecek kadar az olduğunu anımsattı. Günümüzde Cumhuriyet döneminden kalma 3 tarihi binanın olduğunu ancak bunlardan biri olan Atatürk Lisesi'nin Van depreminde yıkıldığını ifade eden Vali Bilmez, "İlimizde Cumhuriyet döneminde yapılmış Tekel binası ve sanat okulu var. Sanat okulu önce müze yapımı için karar kılınmıştı ancak daha sonra kütüphane ihtiyacından dolayı müze projesinden vazgeçildi. Kütüphane olarak onarımı bitti. İnşallah bir iki ay içinde faaliyete alabilecek duruma geliriz" dedi.

"Modern kütüphane olacak"

Van Halk Kütüphanesinin son rötuşlarının yapıldığını dile getiren Bilmez, "Bakanlığa devrini yaptık. Şu an döşeme kısmı yapılacaktır. Eski sanat okulu gençlerimiz için modern bir kütüphane olarak faaliyet gösterecek" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)