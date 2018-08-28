Cumhuriyet Başsavcısı ve Ağır Ceza Mahkeme Başkanı'na Veda Yemeği

Kararnameyle Sakarya'ya atanan Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Kamil Kaya ve Yalova Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban'a veda yemeği düzenlendi.

Bilecik'te bir restaurantta düzenlenen veda yemeğine, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve davetliler katıldı. Yemek sonrası kısa bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Valiliğimiz tarafından düzenlenen Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Kamil Kaya ve Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban onuruna verilen veda yemeği programında bir araya geldik. Görev süreleri boyunca ilimizde vermiş oldukları hizmetler sebebiyle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında ve çalışma hayatında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK