Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak'tan Rektör Karakaş'a İade-i Ziyaret
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'a iade-i ziyarette bulundu.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'a iade-i ziyarette bulundu.
AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın'ın da hazır bulunduğu nezaket ziyaretinde kurumlar arası iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi konusunda görüş alışverişi gerçekleştirildi.
Rektör Karakaş, nazik ziyareti nedeniyle misafirine teşekkür etti.
Kaynak: Habermetre