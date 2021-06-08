Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 2021 takvimi açıklandı

25-27 Haziran'da Muğla'da, 29-31 Ekim'de Galataport İstanbul'da düzenlenecek yarışlara farklı ülkelerden yüzlerce yarışçı katılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki, geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 2021 takvimi ve rotası Galataport İstanbul-Paket Postanesi Teras Alanı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ana sponsoru oldukları için gurur duyduklarını belirten DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, bu müsabakanın Türkiye'nin dünya çapında tanıtımına hizmet eden kıymetli bir yarışma olduğunu ifade etti.

Tonguç "40 senelik deneyimimiz boyunca, ihracat ürünlerimizi dünyaya taşıyarak Türkiye'nin tanıtımı açısından aktif bir rol oynamaya gayret ettik ve ülkemizin tanıtımına katkı sunacak projelerde yer aldık. Dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımına hizmet edecek bu müsabakanın sponsorları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz." dedi.

25-27 Haziran'da Muğla'da, 29-31 Ekim'de Galataport İstanbul'da düzenlenecek yarışlara dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışçı katılacak. İki etabın sonunda en iyi dereceyi elde eden ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

Kaynak: Bültenler