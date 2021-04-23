Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Uluslararası Göç Örgütü'nün Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 göçmenin yaşamını yitirdiği açıklamasına "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Uluslararası Göç Örgütü'nün Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 göçmenin yaşamını yitirdiği açıklamasına "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaptığı açıklamada, "Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu? İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen, insanlar değil insanlıktır" ifadelerine yer verdi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi
Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:33:24. #1.16#

title