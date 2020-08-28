Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul'da kabul etti. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin gerçekleşeceği Mabeyn Köşkü'ne konakladıkları otelden yürüyerek gelen, James Jeffrey ve beraberindeki heyet görüşmenin ardından da yürüyerek otellerine geçti. Kaynak: İHA