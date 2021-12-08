Cumhurbaşkanlığı sisteminin sorulduğu son ankette çok konuşulacak rakamlar - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı sisteminin sorulduğu son ankette çok konuşulacak rakamlar

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Politika

Muhalefet partileri erken seçim için sahaya inerken anket şirketi ORC'den Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili çok konuşulacak bir anket geldi. Aralık ayında yapılan ankette, "Sistem değişikliği ile ilgili referandum olsa tercihiniz hangisinden yana olur?" sorusuna katılımcıların yüzde 57,8'i parlamenter sistem, yüzde 35,2 mevcut sistem derken yüzde 7'si kararsız kaldı.

ORC son anketinde 2018 yılından beri uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni araştırdı. ORC Araştırma Genel Müdür Mehmet Pösteki'nin sosyal medyadan paylaştığı anketin sonuçlarına göre çoğunluk tercihini parlamenter sistemden yana kullandı.

YÜZDE 57 PARLAMENTER SİSTEMİ TERCİH ETTİ

Ankette "Sistem değişikliğiyle ilgili bir referandum yapılacak olsa tercihiniz hangisinden yana olur?" sorusuna katılımcıların yüzde 57,8'i "Parlamenter sisteme geçilmeli" yanıtını verirken; yüzde 35,2'si "Mevcut sistem devam etmeli" dedi. Kararsızların oranı ise yüzde 7'de kaldı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin sorulduğu son ankette çok konuşulacak rakamlar

YÜZDE 18 HANGİ SİSTEMLE YÖNETİLDİĞİNİ BİLMİYOR

ORC'nin anketinde bir başka soru ise "Ülkemizin hangi sistemle yönetildiğini biliyor musunuz?" oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 18,6'sı "Hayır bilmiyorum" yanıtını verirken; yüzde 81,4'ü ise "Evet biliyorum" diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin sorulduğu son ankette çok konuşulacak rakamlar

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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