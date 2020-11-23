Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir

23.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:07
Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alman fırkateynin Doğu Akdeniz'de Türk gemisini durdurarak hukuk dışı bir şekilde arama yapmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir" dedi.

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı. Skandal baskına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

"AB TARAFLI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB'nin meşru Libya Hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Turan Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can İdil Fırat Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 18:07:17. #1.15#
title