Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alman fırkateynin Doğu Akdeniz'de Türk gemisini durdurarak hukuk dışı bir şekilde arama yapmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir" dedi.

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı. Skandal baskına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

"AB TARAFLI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB'nin meşru Libya Hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.