Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde

Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
Haberler.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrası açılan davalar sonrası savunmasını Danıştay'a gönderdi. Savunmada, "Çekilme kararı Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde" denildi.

Türkiye, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Karar sonrası ise yoğun bir tepki ile karşılaşılmıştı. Bunun üzerine 220 dilekçe, Danıştay 10. Dairesi'ne ulaştırıldı ve dava açıldı.

"KARAR, CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİNDE"

Cumhurbaşkanlığı, çekilme kararının ardından açılan davalar sonrası 7 sayfalık savunmasını Danıştay'a teslim etti. Savunmada, "Çekilme kararı Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir." denildi. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulandı. Yine sözleşmeden çekilme kararının, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağına dikkat çekildi.

Dava ile kararın hukuka uygun olup, olmadığına bakılacak.

SÖZLEŞMEDEN 1 TEMMUZ'DA ÇIKILIYOR

19 Mart'ta feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021. İstanbul sözleşmesi olarak bilinen, "kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa konseyi sözleşmesi"nin feshi tartışılmaya devam ediyor. Bir yandan da çekilme kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli yargı süreci Danıştay'da devam ediyor.

220 DOLAYINDA DAVA AÇILDI

Edinilen bilgiye göre, bu hususta Danıştay 10. Dairesi'nde aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220 dolayında dava açıldı. Dava dilekçelerinde, "kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:35:31. #1.15#

title