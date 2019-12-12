Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi
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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "edebiyat" dalında ödüle layık görülen Nuri Pakdil'in ödülünü yazar Necip Evlice'ye vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mimarlık" ödülüne layık görülen Doğan Kuban'ın ödülünü Prof. Dr.

12.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:07
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "" dalında ödüle layık görülen 'in ödülünü yazar Necip Evlice'ye vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mimarlık" ödülüne layık görülen 'ın ödülünü Prof. Dr. Murat Gül'e vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın"Vefa" ödülüne layık görülen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un ödülünü kızı Nilay Dursun'a vermesi

Hatıra fotoğrafının çekilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "edebiyat" dalında ödüle layık görülen Nuri Pakdil'in ödülünü yazar Necip Evlice'ye, "Mimarlık" ödülüne layık görülen Doğan Kuban'ın ödülünü Prof. Dr. Murat Gül'e, "Vefa" ödülüne layık görülen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un ödülünü kızı Nilay Dursun'a ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi
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