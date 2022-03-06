Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan vefat eden gazeteci Yaşar için taziye

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batuhan Yaşar kardeşimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, sevenleri ve basın camiamıza başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.