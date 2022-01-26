Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Guliyev ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Guliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Guliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığında bir araya geldiğini belirttiği Guliyev ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Paylaşımında görüşmeye ilişkin de değerlendirmede bulunan Altun, "Görüşmede; 2022'nin 'Şuşa Yılı' ilan edilmesi, bu vesile ile Azerbaycan ve Türkiye iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve iki ülke STK'larının ortak bir çalışma planı oluşturması konularında istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Guliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Guliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Guliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Guliyev ile görüştü

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

Sivil Toplum Kuruluşları, Fahrettin Altun, Azerbaycan, Medya, Güncel, Haber

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