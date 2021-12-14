Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz" sözlerine ilk yorum

Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bazı açıklamalarına ilişkin de "Sayın Bakan'ımızın hep birlikte, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde, hepimiz aynı gemideyiz, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ortak mücadeleyi kasteden, sadece iyi niyete dayalı bir ifadedir. Onun ötesinde anlamlar yüklemek doğru olmaz düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.



AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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