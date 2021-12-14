Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz" sözlerine ilk yorum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz" sözlerine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Nebati'nin
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çok tartışılan "Bitersek hep beraber biteceğiz, kazanırsak hep beraber kazanacağız" sözlerini değerlendirdi. Oktay, "Sayın Bakan'ımızın hep birlikte, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde, hepimiz aynı gemideyiz, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ortak mücadeleyi kasteden, sadece iyi niyete dayalı bir ifadedir. Onun ötesinde anlamlar yüklemek doğru olmaz düşüncesindeyim" dedi.

Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bazı açıklamalarına ilişkin de "Sayın Bakan'ımızın hep birlikte, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde, hepimiz aynı gemideyiz, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ortak mücadeleyi kasteden, sadece iyi niyete dayalı bir ifadedir. Onun ötesinde anlamlar yüklemek doğru olmaz düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title