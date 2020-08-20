Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Davutoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsminiz Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşuluyor, değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Süleyman Demirel'in efsane sözü olan, "Ortada seçim yok. Doğmamış çocuğa don biçmenin doğru olmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Akşener, kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine sorulan soruya, "Rahmetli Demirel'in sözü var. Ortada seçim yok bir şey yok, doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Dolayısıyla şu anda bu konunun konuşulmasını doğru bulmuyorum." yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi'nin genel merkezini ziyaret etti. Akşener burada yaptığı açıklamada, "Evimizde gibi ağırlandık gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz muhalefet partileri olarak oy almak ve her seçmene ulaşmak için uğraşan siyasi organizasyonlarız ve birbirimizle rekabet ediyoruz. Türkiye ithilafların öne çıktığı bir anlayışla yönetiliyor. Elbette her seçmenin oyunu sayın Davutoğlu da ben de istiyoruz. Ama bunu kırmadan yapılabileceğini göstereceğiz. Sayın Davutoğlu'nun söylediği Biden'ın sözlerine karşı ortak tutum tavrını olumlu gördük. Sayın Erdoğan'ın bu konuda ne dediğini bilmiyorum. Türkiye demokrasi konusunda hassas bir tutumdadır. Hepimiz Biden'a bağırmaktan telef olduk ama sayın Erdoğan'dan tık yok." dedi.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYORLAR"

Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi:Rahmetli Demirel'in sözü var. Ortada seçim yok bir şey yok, doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Dolayısıyla şu anda bu konunun konuşulmasını doğru bulmuyorum.