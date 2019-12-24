: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...

24.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:52

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için tercihte bulundu.

Koç, oylama için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" isimli fotoğrafı seçen Koç, "yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Koç'un "spor" kategorisindeki tercihi ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraf oldu.

Kaynak: AA

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