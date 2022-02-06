CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN EV HAPSİ VERİLEN ŞÜPHELİ: "CUMHURBAŞKANINI KAST ETMEDİM"

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada suç içerikli paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan Pınar Ö.'ye ev hapsi kararı verildi. Şüpheli ifadesinde "Ben ilgili tweetim ile Cumhurbaşkanını kast etmedim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadaki bazı paylaşımların suç içerikli olduğunun görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Pınar Ö. akşam saatlerinde Bağcılar'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'deki işlemlerinin ardından şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan şüpheli, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakkında ev hapsi tedbiri talep edilerek mahkemeye sevk edildi.

"BEN İLGİLİ TWEETİM İLE CUMHURBAŞKANINI KAST ETMEDİM"

Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Pınar Ö. mahkemedeki ifadesinde "#Helva etiketinin Cumhurbaşkanının hastalığa yakalanmaması ile ilgili olup olmadığını bilmiyordum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. Ben ilgili tweetim ile Cumhurbaşkanını kast etmedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Şüpheli "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel