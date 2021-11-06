Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 104 Yeşilay Bağımlılık Destek Merkezi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 104 Yeşilay Bağımlılık Destek Merkezi'nin (YEDAM) video konferans sistemiyle gerçekleştirilen ortak açılış törenine Vali Aydın Baruş eş zamanlı olarak katıldı.
AYDIN (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 104 Yeşilay Bağımlılık Destek Merkezi'nin (YEDAM) video konferans sistemiyle gerçekleştirilen ortak açılış törenine Vali Aydın Baruş eş zamanlı olarak katıldı.
Ankara İlimizde Yeşilay Genel Merkezinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin (YEDAM) toplu açılış töreninde Malatya YEDAM'ın da açılışı yapıldı.
Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen açılış törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak, Şube Başkanı Burak Ata ve YEDAM personeli katılım sağladı.