"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
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"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok

15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle ilgili "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız gerekiyor" sözleriyle tepki çeken ve daha sonra "Çok pişmanım. Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen Türk Tarih Kurumu Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi. Sözcü Kalın "İstifa konusunda bir değerlendirme yok" dedi.

20.07.2020 08:58 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:08

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış'ın darbecilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek "Gevşekliğe sevk edecek açıklamaya herkes tepki gösterir. İstifa konusunda bir değerlendirme yok." dedi.

NTV'deki Özel Röportaj programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk Tarih Kurumu Başkanı onunla ilgili dün ya da öbür gün bir açıklama yaptı. Kastettiğinin ya da söylediğinin biraz farklı yerlere çekildiğini söyledi. Tabii özellikle 15 Temmuz'un 4. seneidevriyesini andığımız bir günde, tekrar bu duyguların çok güçlü olduğu bir dönemde bu konuyu nasıl ele aldığımızın hassasiyetini de akılda tutmamız gerekiyor. 4 yıl değil, 40 yıl da geçse biz o gün yaşananları unutmayacağız. 251 şehidimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız. Zamana zaman burada 'FETÖ'yle mücadelede bu bir zaaf mıdır?' ya da 'Farklı bir yöntem izlemeli mi?' gibi değerlendirmelerin yapıldığını biliyoruz."

"İSTİFA OLUR MU?" SORUSUNA YANIT

FETÖ'nün nasıl bir ihanet şebekesi olduğunun herkes tarafından görüldüğünü vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:

"Daha önce hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız da bunları 'katman katman' diye ifade etmişti ama son tahlilde 'bu ihanet yapısına bağlı olanlar kendilerini buradan ne kadar ayrıştırdılar, biz bunu ne kadar test edebiliriz?' Bu da bir soru olarak orada duruyor. Şimdi bu FETÖ'yle mücadeleyi zaafa düşürecek, gevşekliğe sevk edecek tarzda bir anlamaya yol açtığında ister istemez herkes, biz de dahil buna tepki gösteririz. Burada FETÖ'yle mücadelede kararlılıkta en ufak bir tereddüt, gevşeme, geri adım atma söz konusu değil. Biz bunlarla bugün her cephede kıyasıya mücadele etmeye devam ediyoruz. Türkiye içerisinde güçlerini çok büyük oranda kaybettiler. Finansal gücünü, yargı gücünü, siyaset gücünü, medya gücünü ve başka güç odaklarından devşirdikleri o gücü kaybettiler. Fakat yurt dışında, dünyanın birçok yerinde Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu mücadelede kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu tür ifadelerini kullanırken bunun önünü, sonunu, bu konudaki hassasiyeti akılda tutmakta fayda var."

"İSTİFAYLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME YOK"

Kalın, "İstifa olur mu?" sorusuna, "Şu anda bununla ilgili bir değerlendirme yok ama yani Başkan Beyin bu değerlendirmeyi yapıp kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var. Lehte ya da aleyhte bir şey diyemem. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın bir kanaati olursa kendisine iletir." yanıtını verdi.

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