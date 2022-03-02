Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazakistan arasında 30 yıl önce başlayan diplomatik ilişkilerin yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.