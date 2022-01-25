Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu kutladı.

Oktay, Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC seçimlerinin örnek gösterilecek demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda katlanarak devam edeceğini kaydetti.