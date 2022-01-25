Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu tebrik etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu kutladı.

Oktay, Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC seçimlerinin örnek gösterilecek demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda katlanarak devam edeceğini kaydetti.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title