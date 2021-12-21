Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kanlı Noel"de hayatını kaybedenleri andı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kanlı Noel"de hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamda yaşamını yitiren 364 kişiyi andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamda yaşamını yitiren 364 kişiyi andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs'ta 58 yıl önce Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşi saldırılar başlatıldı. Adadaki çatışmaların da başlangıcını oluşturan ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen bu mezalimin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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