Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı

AA - Abdullah Yasin Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımsızlık mücadelemizin sembolü İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101. yıl dönümünde vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title