Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Haydar Aliyev'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'i, vefatının 18. yılında andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Azerbaycan'ın Umummilli lideri, merhum Haydar Aliyev'i, vefatının 18. yılında rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Can Azerbaycan ile iki devlet tek millet olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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