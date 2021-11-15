Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplu açılış ve temel atma töreninde (2)
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu ülkede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Girne Askeri Hastanesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu ülkede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Girne Askeri Hastanesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.