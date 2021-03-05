Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bitlis şehitlerinin cenaze törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bitlis şehitlerinin cenaze törenine katıldı

05.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bitlis şehitlerinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Albay Şentürk Aydınyer, yüzbaşılar Gökhan Uysal, Tayfun Kureş ve Salih Sarıoğlu'nun Cebeci Askeri Mezarlığı'ndaki cenaze törenlerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Albay Şentürk Aydınyer, yüzbaşılar Gökhan Uysal, Tayfun Kureş ve Salih Sarıoğlu'nun Cebeci Askeri Mezarlığı'ndaki cenaze törenlerine katıldı.

Şehit askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen devlet töreninin ardından 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, İstihbarat Albay Aydınyer, Kara Pilot yüzbaşılar Uysal ve Kureş ile Bakım Yüzbaşı Sarıoğlu'nun naaşları, Cebeci Askeri Mezarlığı'na getirildi.

Oktay, yapılan dualar sonrasında toprağa verilen Erbaş'ın cenazenin sarılı olduğu Türk bayrağını eşi Ziynet Erbaş ve oğlu Yiğitalp Erbaş'a teslim etti.

Erbaş'ın ailesine taziye dileklerini ileten Oktay, "Paşamızın emaneti bizlerin emanetidir." dedi.

Korgeneral Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş ise eşinin dağları çok sevdiğini ve dağlarda son nefesini verdiğini belirterek "Hiç çıkarmadığı üniformasıyla postallarıyla... Onun Allah'tan istediği şehitlikti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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