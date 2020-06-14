Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bir korucumuzu kaybettik, 18 yaralımız var"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bir korucumuzu kaybettik, 18 yaralımız var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bir korucumuzu kaybettik, 18 yaralımız var" -"Yaraları bir an önce saracağız" -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakanlar Bingöl'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'de meydana gelen 5.

14.06.2020 22:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:55

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bir korucumuzu kaybettik, 18 yaralımız var"

-"Yaraları bir an önce saracağız"

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakanlar Bingöl'de

BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bir korucumuzu kaybettik, 18 vatandaşımız yaralı. Hamd olsun şuan itibariyle yine kritik durumda olan yaralımız, vatandaşımız yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremin yaşandığı Bingöl'e geldi. Bingöl Havalimanı'nda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaraları biran önce saracaklarını aktardı. Oktay, "Biz İstanbul'dan kalkıp Ankara'daki ilgili arkadaşlarımızı alarak Bingöl'e gelmiş durumdayız. Tabi, bir korucumuzu kaybettik. Yine aynı şekilde hem ekibimiz adına hem de Sayın Cumhurbaşkanımız adına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Son zamanlarda da tüm Türkiye'de ve dünyada buna şahittir, en ufak bir sıkıntıda biz yerel yönetim olarak yereldeki arkadaşlarımızla müdahale ediyoruz. Yine şuanda bakanlarımız ile birlikte yaralarımız hep birlikte sarmaya geldik. Birazdan kısmet olursa Karlıova'ya geçeceğiz, köylerimiz ziyaret edeceğiz. Köylerimizdeki hasarları yine yerinde göreceğiz. Ümit ediyoruz, şuan bize gelen bilgilere göre hamd olsun bu kadar büyük bir hasar gözükmüyor, ama hasar tespit çalışmaları devam ettiği için de şu anlık verdiğimiz bilgiler an itibariyle yerinde zaten birlikte değerlendirdikten sonra daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız"Bdedi.

"18 yaralımız var"

5.7 büyüklüğündeki depremden sonra 46 artçı sarsıntı yaşandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bunların 2'si 4'ün üzerinde, bunlar normal. Bunlar yine azalarak devam edecek artçı depremlerimiz. 18 vatandaşımız var yaralı olan. Birisi merkezdeki devlet hastanesinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. Diğerleri de hem Bingöl hem de Karlıova Devlet Hastanelerimizdeler. Hamd olsun şuan itibariyle yine kritik durumda olan yaralımız, vatandaşımız yok. Buna da şükrediyoruz. Köylerimiz ve mezralarımız tek tek çek ediliyor. Her birini yerinde kontrol ediyoruz. İlgili tüm birimlerimiz hem AFAD ekiplerimiz olsun, yerelde yine UMKE ekiplerimiz, Kızılay ekiplerimiz Çevre ve Şehircilikten olan tüm ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde hem yerinde ihtiyacı olanlara çadır dağıtımına başlamışlar. Bin 300'ün üzerinde fiilen çadır, Karlıova dahil köylerimiz dahil şuanda ulaşmıştır, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzeredir" diye konuştu.

"Yaraları biran önce saracağız"

180 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının fiilen başladığını aktaran Oktay, "Tamamlanana kadar da devam edecektir. Biz, Elazığ'dan da Malatya'dan da yine tüm vatandaşlarımız da şahit olmuşlardır, en ufak bir sıkıntıda biz devlet olarak milletimizin yanında olduk. Tüm bakanlıklarımız ile birlikte yereldeki tüm yöneticilerimizle birlikte bugünde yine buradayız. Ekip olarak buradayız. Merkezdeki bakanlıklarımız ve yereldeki belediye başkanımız yine buradadır. Valilerimiz, yerel yönetimlerimiz buradalar. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen yerinde gidip göreceğiz, yapılması gereken alınması gereken kararlar varsa yine hep birlikte alıyor olacağız. Yaraları biran önce saracağız inşallah. Tekrar hepimize geçmiş olsun, inşallah bu kadarıyla kalırız ama detay bilgiler ulaştıkça da sizlerle paylaşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Bir korucumuzu kaybettik, 18 yaralımız var'

Kaynak: İHA

Manşet

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