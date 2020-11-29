Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'li Garo Paylan'ın "10 milyon liralık Mercedes ile Meclis'e geliyor, yerli arabaya binsin" eleştirisine "Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim. Devleti temsilen genel uygulama neyse ona uyarım" karşılığını verdi.

TBMM'de Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde lüks Mercedes makam araçları tartışıldı. HDP'li Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "10 milyon liralık Mercedes ile Meclis'e geliyor, yerli arabaya binsin" eleştirisinde bulundu.

"ŞOV İÇİN BİSİKLETE DE BİNMEM"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Oktay bu eleştiriye "Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim. Devleti temsilen genel uygulama neyse ona uyarım. Popülist yaklaşımlarla şov için bisiklete de binmem. Bisiklete binmekten mutlu olurum ayrı ama şov amaçlı değil'' karşılığını verdi.

PAYLAN BAKAN KASAPOĞLU'NU DA ELEŞTİRMİŞTİ

Paylan geçen hafta da Gençlik Spor Bakanı Muhammed Kasapoğlu'nun Mercedes marka makam aracının 10 milyon lira değerinde olduğunu söylemişti.