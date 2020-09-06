Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı KKTC'de başladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı KKTC'de başladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatının bugün itibarıyla KKTC'de başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı KKTC'de başladı
06.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:16

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatının bugün itibarıyla KKTC'de başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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