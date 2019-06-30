Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, "Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, "Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz" dedi. - TOKYO

Kaynak: İHA
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