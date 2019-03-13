Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (Kktc) Eski Başbakanlarından...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (Kktc) Eski Başbakanlarından...

IHAAW121037-SIY/13-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (Kktc) Eski Başbakanlarından...

IHAAW121037-SIY/13-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti. 13.03.2019 12: 10: 37 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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