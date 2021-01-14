Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı oldu mu? Ne zaman aşı olacak? Tayyip Erdoğan Çin aşısı mı Alman aşısı mı olacak?

Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olacak? Saat kaçta aşı olacak? Canlı yayında mı olacak? Tüm detaylar haberimizde.