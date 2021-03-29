Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yapımı tamamlanan Karacakaş Göleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı programının ardından hizmete açıldı.

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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yapımı tamamlanan Karacakaş Göleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı programının ardından hizmete açıldı. Göletten arazilere ulaşması için kanallara su salındı.

Tavşanlı ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan 2 bin 380 dekar zirai arazinin sulanacağı Karacakaş Göleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı programın ardından hizmete alındı.

Programda Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve MHP milletvekili Ahmet Erbaş, Jandarma Albay Kamil Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, belde belediye başkanları, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz hazır bulundu.

ARAZİLERE SU SALINDI  

Göletle ilgili bilgi veren Kütahya Valisi Ali Çelik, "Temelden 26 metre yüksekliğe sahip. 1 milyon 90 bin metreküp suyun depolanması mümkün. Bölgemizde yapılacak sulu tarımla birlikte tarlada verim artışı ve ürün çeşitliliği sağlanacak" dedi.

Programın ardından göletten arazilere ulaşması için kanallara su salındı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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