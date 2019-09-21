Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz" "20-30 km derinlikteki bölge terörden arındırılmalı"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan New York'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

21.09.2019 14:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz"

"20-30 km derinlikteki bölge terörden arındırılmalı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan New York'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA
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