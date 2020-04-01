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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı, Güncel

Cumhurbaşkanı müjdesini vermişti çalışmalar bugün başladı

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Nisan'da açılacağının müjdesi verilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin İBB tarafından yapılmayan yollarının yapımına bugün başlandı.

01.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:25
Cumhurbaşkanı müjdesini vermişti çalışmalar bugün başladı

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Nisan'da açılacağının müjdesi verilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin İBB tarafından yapılmayan yollarının yapımına bugün başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan hummalı çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele edilen bu süreçte 2 bin 682 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin 20 Nisan'da açılacağını açıkladı. Açıklamaların ardından hastanenin İBB tarafından yapılmayan yollarına bugün Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlandı. İş makineleri alana gelerek açılmayan yollar için kontak çevirdi. Ekipler ve iş makineleri tarafından yapılan hummalı çalışma havadan drone ile de görüntülendi.

HASTANEYE ULAŞIM HIZLI VE RAHAT BİR ŞEKİLDE SAĞLANACAK

2016 yılında yapımına başlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin tüm çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kamu özel sektör işbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan şehir hastanesi, İstanbul dışında çevre illere de hizmet verecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlaması ile hastaneye ulaşım hızlı ve rahat bir şekilde sağlanacak.

100 BİN KİŞİLİK HAREKET BEKLENİYOR

1 milyon metrekarelik alan üzerinde 2682 yatak kapasiteli hastane, sismik izolatör teknolojisi sayesinde depreme karşı dayanıklı inşa edildi. Hastane 2354 yatak kapasiteli ana hastane binası, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşuyor. 709 poliklinik, 1190 tek kişilik oda, 472 çift kişilik oda, 90 ameliyathanenin yer aldığı hastanenin yoğun bakım odalarında da 520 yatak bulunuyor. Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı hastanede, günlük 100 bin kişilik hareket bekleniyor.

"BİZ DE BUGÜN İTİBARIYLA HASTANENİN ETRAFINDAKİ YOLLARIN İMALATINA HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLADIK"

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB tarafından yapılmayan yolların yapımına bugün başlandığını duyurmuştu. Yerel seçimler öncesinde hastanenin yollarının bir kısmının imalatlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, yolların diğer kısmının İBB'nin yol ağında olmasına rağmen yapılmadığını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin erişim yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların imalatına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak. Covid-19 ile mücadelemize katkı sağlayacak" diye konuşmuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA

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