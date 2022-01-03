Cumhurbaşkanı halka sesleniş saat kaçta? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memur ve emekli zammı ile ilgili açıklamaların ardından vatandaşların araştırmaları daha da hızlandı. Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

CUMHURBAŞKANI HALKA SESLENİŞ KAÇTA?

Kabine Toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından yapacağı "Millete Sesleniş" konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor. Yılın ilk Kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü saat 16.30 gibi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saat 19.30 gibi millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

İç ve dış gelişmelerin yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, terörle mücadeleden savunmaya kadar bakanlıkların 2022 yılında atacağı adımların ana hatlarıyla değerlendirileceği toplantıda memur ve Emekli maaşlarına yapılacak Zam oranları ve ekonomideki gelişmeler ana gündem maddesi olacak. Memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konuda kabineye bir sunum yapması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren TÜİK'in bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi de kabinede görüşülecek zam oranında belirleyici olacak. Memur ve emeklilere yapılacak zammın Asgari Ücret artışında olduğu gibi beklentileri karşılayacak şekilde olacağı belirtiliyor.

Kabine toplantısında ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda yaşanan oynaklık, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA SON SÖZÜ KABİNE SÖYLEYECEK

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı da belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU'NUN TAVSİYE KARARLARI GÖRÜŞÜLECEK

Koronavirüsle mücadele, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan diğer bir başlık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki tabloya ilişkin sunum yapacak. Omicron varyantı tehdidi ve artan vaka sayıları, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ele alınacak.

YERLİ AŞI

Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından koronavirüs aşılama takvimi de görüşülecek konular arasında yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak.

ALINAN KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet