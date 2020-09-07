Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okulların eğitime açılacağını belirten Erdoğan, "Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak" dedi.

07.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği "Okullar açılacak mı?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullar eğitime açılacak. Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAYATININ AKSAMADAN DEVAM ETMESİ TEK GAYEMİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz. Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

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