Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri"ne ödüllerini verdi (3) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri"ne ödüllerini verdi (3)

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri"ne ödüllerini verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ne ödüllerini verdi (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ne ödüllerini verdi (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ne ödüllerini verdi (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ne ödüllerini verdi (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ne ödüllerini verdi (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ne ödüllerini verdi (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu: (1)

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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