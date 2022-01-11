Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri"ne ödüllerini verdi (3)
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan...
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri"ne ödüllerini verdi.
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